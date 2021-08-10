Украинским учителям повысят зарплаты: в МОН рассказали о "неплохой сумме"

Чиновник отметил, что помимо увеличения зарплат на 9% к концу текущего года, в декабре у каждого учителя появится возможность заработать еще 20% к окладу.

Для этого педагоги должны будут пройти сертификацию.

Количество учителей, которые подавали на нее запрос в 2021-м увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом - около 1800 и 900 заявок соответственно.

"Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - отметил Шкарлет.

Чиновник добавил, что для учителей также были разработаны различные курсы повышения квалификации.

Речь идет, к примеру, об общественных организациях, где проходилось обучение в ЕС. На это в Украине было заложено бюджетные 400 миллионов гривен.

Напомним, в Украине в январе зарплаты учителям повысили на 20% и оклад учителя без категории заведения среднего образования вырос на 809 гривен - до 4859 гривен. Зарплаты учителей высшей категории поднялись на 1076 гривен - до 6 461 гривен.