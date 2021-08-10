Украинским учителям повысят зарплаты: в МОН рассказали о "неплохой сумме"

В Украине учителям повысят заработную плату к концу 2021 года в рамках запланированного правительством второго повышения, а также у педагогов будет возможность увеличить свой оклад дополнительно на 20%.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире программы "Снiданок з 1+1".
Чиновник отметил, что помимо увеличения зарплат на 9% к концу текущего года, в декабре у каждого учителя появится возможность заработать еще 20% к окладу.
Для этого педагоги должны будут пройти сертификацию.
Количество учителей, которые подавали на нее запрос в 2021-м увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом - около 1800 и 900 заявок соответственно.
"Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - отметил Шкарлет.
Чиновник добавил, что для учителей также были разработаны различные курсы повышения квалификации.
Речь идет, к примеру, об общественных организациях, где проходилось обучение в ЕС. На это в Украине было заложено бюджетные 400 миллионов гривен.
Напомним, в Украине в январе зарплаты учителям повысили на 20% и оклад учителя без категории заведения среднего образования вырос на 809 гривен - до 4859 гривен. Зарплаты учителей высшей категории поднялись на 1076 гривен - до 6 461 гривен.
Как сообщалось, перед этим глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том, что зарплаты педагогам в 2021 году планируют поднять почти на треть.
Также мы писали о том, что в Украине все школы с 1 сентября заработают в обычном формате. Министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.