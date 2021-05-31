Учителям в Украине пообещали поднять зарплату: названы сроки и суммы

Зарплаты педагогам в 2021 году планируют поднять почти на треть. Первый этап повышения состоялся еще в январе – оклады учителей выросли на 20%. До конца года планируется еще одного повышение.

Об этом рассказали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет на всеукраинском форуме " Украина 30. Образование и наука ".

Заработные платы учителей в 2021 году вырастут еще на 9% - второй этап повышения запланировано на декабрь. Однако в планах правительства довести оклады педагогов до уровня средней заработной платы в Украине – до 13 543 гривен.

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, разумеется, наша цель — это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", - уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что второй этап повышения не будет разбит по градациям и зарплаты повысятся у всех категорий учителей.

В январе зарплаты учителям повысили на 20% и оклад учителя без категории заведения среднего образования вырос на 809 гривен – до 4859 гривен. Зарплаты учителей высшей категории поднялись на 1076 гривен – до 6 461 гривен.

В Украине анонсировали повышение зарплат учителям