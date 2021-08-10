Українським вчителям підвищать зарплати: у МОН розповіли про "непогану суму"

В Україні вчителям підвищать заробітну плату до кінця 2021 року в рамках запланованого урядом другого підвищення, а також у педагогів буде можливість збільшити свій оклад додатково на 20%.
Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Чиновник зазначив, що крім збільшення зарплат на 9% до кінця поточного року, в грудні у кожного вчителя з'явиться можливість заробити ще 20% до окладу.
Для цього педагоги повинні будуть пройти сертифікацію.
Кількість вчителів, які подавали на неї запит у 2021-му збільшилася вдвічі в порівнянні з минулим роком - близько 1800 та 900 заявок відповідно.
"Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість бажаючих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума", - зазначив Шкарлет.
Чиновник додав, що для вчителів також були розроблені різні курси підвищення кваліфікації.
Йдеться, наприклад, про громадські організації, де проходилося навчання в ЄС. На це в Україні було закладено бюджетні 400 мільйонів гривень.
Нагадаємо, в Україні в січні зарплати вчителям підвищили на 20% і оклад вчителя без категорії закладу середньої освіти зріс на 809 гривень - до 4859 гривень. Зарплати вчителів вищої категорії піднялися на 1076 гривень - до 6 461 гривні.
Як повідомлялося, перед цим глава МОН Сергій Шкарлет заявив про те, що зарплати педагогам у 2021 році планують підняти майже на третину.
Також ми писали про те, що в Україні всі школи з 1 вересня запрацюють у звичайному форматі. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що школярі почнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаного або дистанційного варіантів проведення уроків.