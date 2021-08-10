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Шкарлет: 1 сентября все школы заработают в обычном формате

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Киев, Вторник 10 августа 2021 12:31
Шкарлет: 1 сентября все школы заработают в обычном формате Фото: министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление о начале нового учебного года в Украине. Все школы 1 сентября заработают в обычном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в эфире "Снiданка з 1+1".

Школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме",- сказал министр.

Напомним, что Кабмин изменил условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина.

Так, продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.

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