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Украинским родителям дадут набор для новорожденного от международного фонда: как его получить

Как подать заявку на получение набора для новорожденного (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запустили второй этап благотворительной помощи семьям с новорожденными от немецкого фонда BGV. А это значит, что еще 10 тысяч семей смогут получить наборы с самым необходимым для первых месяцев после рождения малыша.

Кто может получить такой набор и как оформить его доставку - читайте в материале ниже.

Благотворительный фонд BGV в рамках проекта Charity Fund собрали и доставили в Украину еще 10 тысяч наборов для новорожденных и их родителей. Стоимость одного такого набора составляет около 4 тысяч гривен, но украинцы могут получить его бесплатно.

Кто может получить набор для новорожденного

Подать заявку на получение набора может мама или папа новорожденного ребенка из любой области и населенного пункта Украины.

Возраст ребенка на момент подачи заявки на получение набора не должен превышать двух месяце, так как товары в наборе предусмотрены именно для младенцев от 0 до 2 месяцев.

На каждого ребенка выдают один набор. Но семья с двойняшками или близнецами может подать заявку на получение двух наборов.

Что входит в набор для новорожденных

  • Детская одежда: боди, ромперы, носочки и шапочки, человечки для сна
  • Подгузники
  • Бутылочки
  • Соски
  • Коврики для пеленания
  • Пеленки
  • Средства для ухода за кожей малыша и мамы
  • Гигиенические принадлежности: прокладки, влажные салфетки, влажные полотенца
  • Детское питание
  • Вкусности для мамы

Фото: Что входит в наборы для новорожденных и их мам (фото: bgvfund.org)

Как подать заявку на получение набора для новорожденного

Чтобы получить помощь от BGV, нужно заполнить заявку на сайте - по этой ссылке.

В форме заявки нужно указать информацию о родителях и ребенке. Также нужно предоставить свои контактные данные и данные для отправки набора на Новую почту.

К заявке нужно добавить фото или скан необходимых документов: свидетельство о рождении ребенка, ваше ID (обе стороны) или паспорта (первая, вторая страница и страница с регистрацией).

Все заявления обрабатывают около недели. Если вся информация указана корректно, то на указанную электронную почту придет письмо-подтверждение, а отправка набора будет осуществлена по указанному адресу или на отделение Новой почты.

Если в заявке будут неточности, то представитель фонда сам свяжется с родителями для уточнения информации.

Кстати, ранее мы писали о том, какие необычные имена дают новорожденным детям сейчас украинцы.

А еще рассказывали о том, как зарегистрировать новорожденного ребенка онлайн.

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