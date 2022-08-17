Украинским родителям дадут набор для новорожденного от международного фонда: как его получить

В Украине запустили второй этап благотворительной помощи семьям с новорожденными от немецкого фонда BGV. А это значит, что еще 10 тысяч семей смогут получить наборы с самым необходимым для первых месяцев после рождения малыша.
Кто может получить такой набор и как оформить его доставку - читайте в материале ниже.
Благотворительный фонд BGV в рамках проекта Charity Fund собрали и доставили в Украину еще 10 тысяч наборов для новорожденных и их родителей. Стоимость одного такого набора составляет около 4 тысяч гривен, но украинцы могут получить его бесплатно.
Подать заявку на получение набора может мама или папа новорожденного ребенка из любой области и населенного пункта Украины.
Возраст ребенка на момент подачи заявки на получение набора не должен превышать двух месяце, так как товары в наборе предусмотрены именно для младенцев от 0 до 2 месяцев.
На каждого ребенка выдают один набор. Но семья с двойняшками или близнецами может подать заявку на получение двух наборов.
Фото: Что входит в наборы для новорожденных и их мам (фото: bgvfund.org)
Чтобы получить помощь от BGV, нужно заполнить заявку на сайте - по этой ссылке.
В форме заявки нужно указать информацию о родителях и ребенке. Также нужно предоставить свои контактные данные и данные для отправки набора на Новую почту.
К заявке нужно добавить фото или скан необходимых документов: свидетельство о рождении ребенка, ваше ID (обе стороны) или паспорта (первая, вторая страница и страница с регистрацией).
Все заявления обрабатывают около недели. Если вся информация указана корректно, то на указанную электронную почту придет письмо-подтверждение, а отправка набора будет осуществлена по указанному адресу или на отделение Новой почты.
Если в заявке будут неточности, то представитель фонда сам свяжется с родителями для уточнения информации.
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