Стефания и Джавелина, Артур-Байрактор и Северус: какие имена украинцы теперь дают детям

В Украине родители стали чаще выбирать для своих новорожденных дочек имена Стефания, что объясняется популярностью песни триумфаторов Евровидения 2022 группы Kalush Orchestra, чей хит "Stefania" принес победу в конкурсе для нашей страны. Но также малышей называют и в честь оружия, что помогает бойцам ВСУ активно "минусовать" военную технику российских захватчиков.

Об этом 27 июля передали в министерстве юстиции Украины на странице в Facebook .

В ведомстве рассказали, какие имена чаще всего давали своим деткам украинцы в первом полугодии 2022-го, а также озвучили необычные выборы родителей.

В Минюсте при этом отмечают, что анализ статистику последних лет позволяет сделать вывод, что большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена.

Всего же в первой половине этого года было зарегистрировано рождение 104 905 деток в Украине, добавляют в министерстве.

Самые популярные женские имена новорожденных за февраль-июль:

Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина... и еще - Стефания, о которой говорилось выше.

Как чаще всего называли новорожденных мальчиков в феврале-июле:

Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

Какие необычные имена дают украинцы детям

"Но не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность. Многие хотят выделиться и дать ребенку имя "не как у всех". К тому же во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и нарекают малышей роженицы", - рассказывают в Минюсте.

Необычные женские имена:

Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

Среди мужских:

Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.