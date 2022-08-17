Українським батькам дадуть набір для новонародженого від міжнародного фонду: як його отримати

В Україні запустили другий етап благодійної допомоги сім'ям з новонародженими від німецького фонду BGV. А це означає, що ще 10 тисяч сімей зможуть отримати набори з найнеобхіднішим для перших місяців після народження малюка.
Хто може отримати такий набір і як оформити його доставку - читайте в матеріалі нижче.
Благодійний фонд BGV в рамках проєкту Charity Fund зібрали та доставили в Україну ще 10 тисяч наборів для новонароджених та їх батьків. Вартість одного такого набору становить близько 4 тисяч гривень, але українці можуть отримати його безкоштовно.
Подати заявку на отримання набору може мама або тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту України.
Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не повинен перевищувати двох місяців, оскільки товари в наборі передбачені саме для немовлят від 0 до 2 місяців.
На кожну дитину видають один набір. Але сім'я з двійнятами або близнюками може подати заявку на отримання двох наборів.
Фото: що входить в набори для новонароджених і їх мам (фото: bgvfund.org)
Щоб отримати допомогу від BGV, потрібно заповнити заявку на сайті - за цим посиланням.
У формі заявки потрібно вказати інформацію про батьків і дитину. Також потрібно надати свої контактні дані та дані для відправки набору на Нову Пошту.
До заявки потрібно додати фото або скан необхідних документів: свідоцтво про народження дитини, ваше ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка і сторінка з реєстрацією).
Всі заяви обробляють близько тижня. Якщо вся інформація вказана коректно, то на вказану електронну пошту прийде лист-підтвердження, а відправка набору буде здійснена за вказаною адресою або на відділення Нової Пошти.
Якщо в заявці будуть неточності, то представник фонду сам зв'яжеться з батьками для уточнення інформації.
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