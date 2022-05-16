Родители новорожденных малышей могут зарегистрировать ребенка онлайн: как это сделать

В Украине родители новорожденных малышей могут снова регистрировать детей онлайн через "Дию".

Как это сделать рассказали в Министерстве цифровой информации.

Весь процесс регистрации займет у вас всего 10 минут. Вы можете это сделать на протяжении 30 дней после рождения ребенка. Это абсолютно бесплатно.

Чтобы заказать услугу, вам понадобится номер медицинского заключения или решение об установлении факта рождения ребенка.

Как зарегистрировать новорожденного ребенка

Зайдите по этой ссылке на сайт Дии.

Заполните онлайн-форму и выберите дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.

Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью, если:

отец и мать ребенка не состоят в официальном браке

отец и мать ребенка имеют разные фамилии

родитель и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка)

помощь при рождении, помощь многодетным и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Ссылка на заявление на портале Дия поступит второму родителю на электронную почту.

Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически направлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по адресу роддома.

Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту.

Забрать свидетельство в отделе ЗАГСа может тот родитель, кто подписал заявление.

Если заказана доставка свидетельства по почте, получить документ сможет только один из родителей ребенка.