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Українським пенсіонерам тричі підвищать виплати: хто отримає надбавку

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Субота 28 серпня 2021 10:36
Українським пенсіонерам тричі підвищать виплати: хто отримає надбавку Колаж РБК-Україна: українських пенсіонерів чекає підвищення виплат
Автор: Роман Мирончук

Пенсії в Україні в 2021 році підвищать найближчими місяцями. При цьому українських пенсіонерів чекає три етапи підвищення виплат.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Коли підвищать пенсії

з 1 жовтня 2021 року - додаткові адресні виплати у розмірі 400 гривень для пенсіонерів, яким від 75 до 80 років. При цьому для них мінімальна пенсія складе 2500 гривень;

з 1 грудня 2021 року - мінімальна зарплата збільшиться з 6000 до 6500 гривень. Тому з цього ж дня зросте мінімальна пенсія для пенсіонерів, які старше 65 років. Вона складе 2600 гривень. Але є одна умова, у жінок стаж повинен бути 30 років, а у чоловіків - 35;

з 1 грудня 2021 року - збільшиться мінімальний прожитковий мінімум (з 2294 до 2393 гривень). Це позначиться і на всіх пенсіонерах. Мінімальна пенсія в країні зросте з 1854 до 1934 гривень. Крім того, 1 грудня підвищать доплати за понаднормовий стаж. Будуть і інші надбавки, і доплати до пенсій.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України визначило ряд факторів, які необхідні для отримання пенсії близько 7 тисяч гривень. На великі виплати можуть розраховувати тільки ті громадяни, у яких є повний страховий стаж із солідарної та накопичувальної систем.

Ми також писали про те, що пенсії в Україні пообіцяли підняти в два рази.

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