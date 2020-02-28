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По украинским городам разбросали кошельки с деньгами и ловушкой (видео)

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 22:22
По украинским городам разбросали кошельки с деньгами и ловушкой (видео)
По городам Украины разбросали кошельки (коллаж: РБК-Украина)

В пяти украинских городах разбросали кошельки с 50 и 500 гривнами

В городах Украины разбросали 50 кошельков с деньгами, визиткой, банковской картой и клочком бумажки с пинкодом. Эти кошельки "растеряли" в пяти самых крупных городах – Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Целью социального эксперимента было узнать, насколько честны украинцы. Видео с подготовкой эксперимента и его результатами разместил Михаил Рогальский.

Стоит отметить, что пока кошельки шли по почте в украинские города, часть из них осталась без денег – двух тысяч гривен.

В 40 кошельков вложили по 50 грн, а в 10 – по 500. Имена людей и пинкоды были вымышленными, а банковские карты пустыми. Карты должны были показать, со скольких попытаются снять деньги.

Люди, нашедшие кошельки, звонили по номеру, на который отвечала девушка и говорила, что кошелек и деньги можно оставить себе.

Результаты эксперимента удивили:

  • 15 из 50 кошельков пытались вернуть в первозданном состоянии,
  • 33 кошелька пропали бесследно,
  • А 2 кошелька вернули, но без денег.

По городам результаты выглядят так:

  • Харьков – 5 вернули, 1 – без денег,
  • Киев – вернули 4 кошелька,
  • Днепр – 4,
  • Львов – вернули 3 кошелька, 1 – без денег,
  • Одесса – ни один кошелек не вернули.

Из 10 кошельков с суммой по 500 грн вернулся только один, а 14 нашедших пытались снять деньги с карты.

По городам Украины разбросали кошельки (видео: YouTube/Михаил Рогальский)

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