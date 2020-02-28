По українських містах розкидали гаманці з грошима і пасткою (відео)

У п'яти українських містах розкидали гаманці з 50 і 500 гривнями
В містах України розкидали 50 гаманців з грошима, візитівкою, банківською картою і клаптиком папірця з пінкодом. Ці гаманці "розгубили" в п'яти найбільших містах – Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Метою соціального експерименту було дізнатися, наскільки чесні українці. Відео з підготовкою експерименту і його результатами розмістив Михайло Рогальський.
Варто відзначити, що поки гаманці йшли поштою в українські міста, частина з них залишилася без грошей – двох тисяч гривень.
У 40 гаманців вклали по 50 грн, а в 10 – по 500. Імена людей і пінкоди були вигаданими, а банківські картки порожніми. Карти повинні були показати, зі скількох спробують зняти гроші.
Люди, які знайшли гаманці, телефонували за номером, на який відповідала дівчина і говорила, що гаманець і гроші можна залишити собі.
Результати експерименту здивували:
По містах результати виглядають так:
З 10 гаманців з сумою по 500 грн повернувся тільки один, а з 14 банківських карт намагалися зняти гроші.
По містах України розкидали гаманці (відео: YouTube/Михайло Рогальський)
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