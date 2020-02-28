ПриватБанк предупредил о трудностях: запасайтесь наличкой

ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк просит своих клиентов провести все финансовые операции пораньше

ПриватБанк предупредил украинцев о трудностях в работе из-за проведения обновлений процессинга. Клиенты финансового учреждения стали получать рассылку от банка с предупредительными сообщениями. Когда будут проводится работы, и что делать украинцам - в материале Styler.

Так, процедура обновления будет проводиться в ночь с 29 февраля на 1 марта. В связи с этим украинцев просят проводить все финансовые операции заблаговременно.

В пятницу, 28 февраля, украинцы стали получать сообщения. В них сказано, что целью работ является улучшение качества работы банка. Обновление процессинга начнут проводить в 01:00, а закончат в 7:00 1 марта.

"Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств", - сказано в сообщении.

В банке советуют для оплаты товаров и услуг оффлайн в этот период иметь с собой наличные деньги.

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Напомним, что все украинские банки будут обязаны выдавать кредиты украинцам по-новому. Финучреждения обязали полностью информировать клиентов о всех составляющих кредитного договора, переплатах и всех "подводных камнях" денежных операций.