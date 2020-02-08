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На украинских дорогах появились знаки "Зеленая волна": все подробности (видео)

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 09:30
На украинских дорогах появились знаки "Зеленая волна": все подробности (видео)
Знак "Зеленая волна" в Киеве

Эксперт по безопасности дорожного движения дает неоднозначные прогнозы

Знак "Зеленая волна" в Киеве должен показывать рекомендованную скорость для проезда на все зеленые светофоры. При условии, если водитель едет 40-50 километров в час, ему не потребуется останавливаться на каждом светофоре.

Именно Центр организации дорожного движения Киева исследует, как киевляне должны ездить, управляют большинством светофоров и создают так называемые "Зеленые волны", передает ТСН.

"Выбираются улицы, проспекты, которые входят в маршрут, анализируется трафик", - говорит руководитель отдела технологического обеспечения по совершенствованию дорожного движения Инна Беленькая.

По словам экспертов, правила позволяют улучшить от 20 до 30 процентов движения, ведь если двигаться по советам электронных табло, можно проехать без остановок.

Однако водители совершенно не обращают внимания. "С нашей культурой вождения "Зеленая волна" может превратиться... ну, как всегда у нас на светофорах - ему горит красный, а он выезжает на перекресток", - говорит эксперт по безопасности дорожного движения Александр Крыжановский.

Остается надеятся, что в скором времени водители изменят свое отношение к нововведениям и перестанут нарушать правила.

Знак "Зеленая волна" в Киеве

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