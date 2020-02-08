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На українських дорогах з'явилися знаки "Зелена хвиля": всі подробиці (відео)

STYLERЖиття    08.02.2020 - 09:30
На українських дорогах з'явилися знаки "Зелена хвиля": всі подробиці (відео)
Знак "Зелена хвиля" в Києві

Експерт з безпеки дорожнього руху дає неоднозначні прогнози

Знак "Зелена хвиля" в Києві повинен показувати рекомендовану швидкість для проїзду на всі зелені світлофори. За умови, якщо водій їде 40-50 кілометрів на годину, йому не потрібно зупинятися на кожному світлофорі.

Саме Центр організації дорожнього руху Києва досліджує, як кияни повинні їздити, керують більшістю світлофорів і створюють так звані "Зелені хвилі", передає ТСН.

"Обираються вулиці, проспекти, які входять у маршрут, аналізується трафік", - говорить керівник відділу технологічного забезпечення щодо вдосконалення дорожнього руху Інна Біленька.

За словами експертів, правила дозволяють покращити від 20 до 30 відсотків руху, адже, якщо рухатися за вказівками електронних табло, можна проїхати без зупинок.

Проте водії абсолютно не звертають уваги. "З нашою культурою водіння "Зелена хвиля" може перетворитися... ну, як завжди у нас на світлофорах - йому горить червоний, а він виїжджає на перехрестя", - каже експерт з безпеки дорожнього руху Олександр Крижановський.

Залишається сподіватися, що незабаром водії змінять своє ставлення до нововведень і перестануть порушувати правила.

Знак "Зелена хвиля" в Києві

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