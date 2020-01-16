В Киеве построят 14 новых станций метро: появился документ

В Киеве построят 14 новых станций метро (коллаж: РБК-Украина)

Метро Киева дополнится новыми ветками и дополнительными станциями на существующих направлениях

Метро Киева в скором времени станет больше на целых четырнадцать станций благодаря строительству новых линий и продлению уже существующих веток метрополитена. Жители каких микрорайонов смогут добираться домой на метро - в материале Styler.

Об этом говорится в обновленном Генплане Киева, представленном в Киевской городской государственной администрации.

Первый этап строительства по плану будет длиться семь лет, за это время планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

Так, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции "Академгородок" в сторону железнодорожного пункта "Новобеличи", а Сырецко-Печерскую - от станции "Сырец" в сторону ж/м Виноградарь.

На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко.

В планах также строительство четвертой - Подольско-Воскресенской линии - от ст. "Глыбочицкая" до ст. "Радужная".

Планируется открытие давно замороженной станции "Львовская брама" (между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской").

А между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" планируют построить второй пересадочный узел.

На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​"Вокзальная".

Также в планах разработчиков запуск новой, пятой линии подземки.

Стоит отметить, что несмотря на такие радужные перспективы, в "Киевметрострое" заявили, что две новые станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды", которые станут продолжением Сырецко-Печерской линии не будут открыты до конца 2021 года, как анонсировалось. Теперь жители ж/м "Виноградарь" получат метро лишь к концу 2022 года.