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Восстановление и замена водительских прав: как воспользоваться услугой онлайн (видео)

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 19:43
Восстановление и замена водительских прав: как воспользоваться услугой онлайн (видео)
Водительские права в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине запущен новый онлайн-сервис для водителей

В Украине появилась новая услуга для водителей, которая стала доступна онлайн – это восстановление и замена водительского удостоверения. Как отмечают в сервисном центре МВД, эти услуги являются одними из самых популярных и ежегодно за ними обращается больше 500 000 украинцев.

Теперь такая услуга станет доступной онлайн в личном кабинете водителей. В сервисном центре МВД рассказали, что именно могут украинцы сделать с помощью онлайн-сервиса:

  • обменять водительское удостоверения в случае изменения персональных данных
  • получить водительское удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного
  • заменить водительское удостоверение, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течении двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД)

Также появилась подробная инструкция о том, как воспользоваться услугой для водителей в онлайн-сервисе:

  • после авторизации в ЭКВ лицо подает заявление в электронной форме;
  • к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;
  • заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин Украины получает соответствующее уведомление.

Отказ от услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Получить водительское удостоверение гражданин сможет в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

Замена водительских прав онлайн

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