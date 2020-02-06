Восстановление и замена водительских прав: как воспользоваться услугой онлайн (видео)

В Украине запущен новый онлайн-сервис для водителей
В Украине появилась новая услуга для водителей, которая стала доступна онлайн – это восстановление и замена водительского удостоверения. Как отмечают в сервисном центре МВД, эти услуги являются одними из самых популярных и ежегодно за ними обращается больше 500 000 украинцев.
Теперь такая услуга станет доступной онлайн в личном кабинете водителей. В сервисном центре МВД рассказали, что именно могут украинцы сделать с помощью онлайн-сервиса:
Также появилась подробная инструкция о том, как воспользоваться услугой для водителей в онлайн-сервисе:
В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин Украины получает соответствующее уведомление.
Отказ от услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Получить водительское удостоверение гражданин сможет в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.
Замена водительских прав онлайн