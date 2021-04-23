Украинских автомобилистов хотят обложить новым налогом: за что и сколько надо платить

Такой законопроект с внесением поправок в Налоговый кодекс готовит министерство финансов, но инициатива принадлежит Офиса президента.

Среди прочего документ предполагает, что владельцы машин, стоимость которых больше указанной выше, должны будут ежегодно в течение 5 лет платить по 25 тысяч гривен.

Кто и как сейчас платит налог на авто

Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных зарплат), или 80 тыс. долл.

Возраст таких транспортных средств не должен превышать 5 лет.

Подобные сборы неофициально называют "налогом на роскошь".

Добавим, что в случае неуплаты налога в течение 60 дней сумма будет расти: в первые 90 дней плюс 10% к штрафу, после 90 дней - плюс 20%. Кроме того, машину или другое имущество могут арестовать.

Список моделей авто, которые облагаются "налогом на роскошь":

Как сообщалось ранее, в Украине значительно упростили растаможку "евроблях". Также стало известно, какие авто подпадают под упрощенную растаможку.