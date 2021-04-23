Українських автомобілістів хочуть обкласти новим податком: за що і скільки треба платити

Такий законопроект із внесенням поправок до Податкового кодексу готує Міністерство фінансів, але ініціатива належить Офісу президента.

Серед іншого документ передбачає, що власники машин, вартість яких більше, ніж зазначена вище, повинні будуть щорічно протягом 5 років платити по 25 тисяч гривень.

Хто і як зараз платить податок на авто

Сьогодні транспортний податок застосовується до автомобілів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних зарплат), або 80 тис. дол.

Вік таких транспортних засобів не повинен перевищувати 5 років.

Подібні збори неофіційно називають "податком на розкіш".

Додамо, що у разі несплати податку протягом 60 днів сума зростатиме: у перші 90 днів плюс 10% до штрафу, після 90 днів - плюс 20%. Крім того, машину або інше майно можуть заарештувати.

Список моделей авто, які обкладаються "податком на розкіш":

Як повідомлялося раніше, в Україні значно спростили розмитнення "євроблях". Також стало відомо, які авто підпадають під спрощене розмитнення.