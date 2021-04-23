Украинских автомобилистов хотят обложить новым налогом: за что и сколько надо платить

В Украине хотят расширить базу налогообложения транспортным налогом на авто, средняя рыночная стоимость которых выше 200 минимальных заработных плат, то есть более 1,2 млн грн, или 42,8 тыс. долл.

Об этом пишет " Экономическая правда ".

Такой законопроект с внесением поправок в Налоговый кодекс готовит министерство финансов, но инициатива принадлежит Офиса президента.

Среди прочего документ предполагает, что владельцы машин, стоимость которых больше указанной выше, должны будут ежегодно в течение 5 лет платить по 25 тысяч гривен.

Кто и как сейчас платит налог на авто

Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных зарплат), или 80 тыс. долл.

Возраст таких транспортных средств не должен превышать 5 лет.

Подобные сборы неофициально называют "налогом на роскошь".

Добавим, что в случае неуплаты налога в течение 60 дней сумма будет расти: в первые 90 дней плюс 10% к штрафу, после 90 дней - плюс 20%. Кроме того, машину или другое имущество могут арестовать.

Список моделей авто, которые облагаются "налогом на роскошь":

Как сообщалось ранее, в Украине значительно упростили растаможку "евроблях". Также стало известно, какие авто подпадают под упрощенную растаможку.