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Українських автомобілістів хочуть обкласти новим податком: за що і скільки треба платити

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 23:24
Українських автомобілістів хочуть обкласти новим податком: за що і скільки треба платити Колаж РБК-Україна: в Україні хочуть ввести новий податок на авто
Автор: Володимир Костирін

В Україні хочуть розширити базу оподаткування транспортним податком на авто, середня ринкова вартість яких вище за 200 мінімальних заробітних плат, тобто понад 1,2 млн грн, або 42,8 тис.дол.

Про це пише "Економічна правда".

Такий законопроект із внесенням поправок до Податкового кодексу готує Міністерство фінансів, але ініціатива належить Офісу президента.

Серед іншого документ передбачає, що власники машин, вартість яких більше, ніж зазначена вище, повинні будуть щорічно протягом 5 років платити по 25 тисяч гривень.

Хто і як зараз платить податок на авто

Сьогодні транспортний податок застосовується до автомобілів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних зарплат), або 80 тис. дол.

Вік таких транспортних засобів не повинен перевищувати 5 років.

Подібні збори неофіційно називають "податком на розкіш".

Додамо, що у разі несплати податку протягом 60 днів сума зростатиме: у перші 90 днів плюс 10% до штрафу, після 90 днів - плюс 20%. Крім того, машину або інше майно можуть заарештувати.

Список моделей авто, які обкладаються "податком на розкіш":

Як повідомлялося раніше, в Україні значно спростили розмитнення "євроблях". Також стало відомо, які авто підпадають під спрощене розмитнення.

Також ми писали, що експерти назвали "підводні камені" нового закону про розмитнення "євроблях".

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