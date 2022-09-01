Украинские звезды отвели детей в школу: милые фото с праздника 1 сентября

Григорий и Кристина Решетники

Телеведущий отправил в школу своих двух сыночков, которые" уже не могли дождаться этого дня", потому что "соскучились по общению и учебе".

"Поздравляю всех деток и родителей с началом нового учебного года. В эти непростые для страны времена, мы должны делать все возможное, чтобы дети получали образование и развивались. Это очень важно. Потому что маленькие украинцы и украиночки самые талантливые дети в мире", - написал ведущий.

Дети Григория Решетника (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

К слову, супруга телезвезды, журналистка Кристина написала, что "дети ждали этого момента еще с 24 февраля".

"Они постоянно спрашивали, когда война закончится, и они смогут встретиться с друзьями. Война еще не кончилась, к сожалению. Но учиться детям просто жизненно необходимо!" - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе

Кристина Решетник с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Оля Цибульская

Певица, которая на днях впервые за 20 лет показала лицо своего мужа, отправила сына Нестора во второй класс.

И показала в трогательном видео, как проходит 1 сентября в его школе.

Юлик

Шоумен Юлик отправил 6-летнего сына Дениса в первый класс.

"На пороге дверь во взрослую, самостоятельную жизнь. Мы и не успели заметить, как ты стал взрослым. Школа - это та вторая семья, которая научит самому главному - стоять за себя. Пусть твои, Денис, школьные годы будут самыми счастливыми, а мы в этом с мамой тебе поможем!" - трогательно подписал фото артист.

Для обучения своего сына Дениса Назарий Гук выбрал государственную школу во Львове.

Юлик с сыном (фото: instagram.com/julikofficial)

Юлия Санина

Фронтвумен The Hardkiss признается, что с началом этого учебного года связано множество переживаний.

"Столько чужих мнений, столько разных вариантов. Поэтому, какой бы выбор вы ни сделали, пусть для вашего ребенка он будет самым лучшим! Мы с Даником желаем всем детям безопасного обучения, пусть оно будет в радость не смотря ни на что", - написала Санина и добавила, что ее сын Даня, который пошел во второй класс, в момент съемки слушал в наушниках Papa Roach.

Юлия Санина с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Лилия Ребрик

Дочь актрисы и телеведущей Диана будет учиться онлайн. Но, судя по всему, праздничное настроение у девочки присутствует - пятиклассница прекрасно нарядилась к 1 сентября.

Дочь Лилии Ребрик (instagram.com/stories/liliia.rebrik)

Камалия

Певица Камалия в Instagram поделилась школьными фото своих дочерей. Артистка вспоминает, что три года назад, когда девочки шли в первый класс, всю семью "переполняли чувства, волнение, страх перед новым".

"Да какие же мы были счастливые! Молюсь, чтобы все украинские дети были счастливы и очень скоро встретились с одноклассниками в родной школе в мирной независимой Украине", - написала жена Мохаммада Захура.

Камалия с мужем и дочками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Заметим, что не все звездные родители отпустили своих детей на офлайн-обучение.

В частности, хореограф и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева написала в Instagram, что "так и не решилась отпустить дочь в школу".

"Я пока не понимаю как именно мы наладим школьное обучение, но так точно я не смогу! Уважаемые родители, умоляю вас быть внимательными, тем более, чьи дети все же пошли в школу офлайн. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры правил безопасности ваших детей! Берегите себя и своих детей!" - обратилась Илона к украинцам.

"Мое сердце просто разрывается от грусти и боли, что у наших детей забрали детство, забрали их нормальную жизнь... Это просто ужас! Я не верю, что мы должны дальше готовить детей не к учебе, а к тому, как выжить в случае чего", - написала также звезда.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также следует помнить, что дети многих селебрити выехали за границу, где поступили в учебные заведения.

Например, дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко учится в Великобритании, дочь Лидии Таран - во Франции, сыновья Тараса Тополи и Alyosha пошли в американскую школу, а дети Сергея Бабкина 1 сентября празднуют в немецкой Школе Монтессори.

Но все звезды говорят: как только Украина победит оккупантов, то их дети сразу вернутся в родные города и сядут за парты украинских школ.

Елена Зеленская поздравляет с 1 сентября

Добавим, что первая леди Елена Зеленская сегодня чувственно поздравила всех с Днем знаний.

В частности жена президента отметила, что "когда дети учатся, наша страна побеждает, она становится сильнее знаниями и мечтами".

"Поэтому я поздравляю всех нас с началом нового учебного года. Не только детей, родителей и педагогов. Этот праздник важен для всех украинцев, ведь украинского Первого звонка могло бы не быть. Украинской школы, в которой изучают Лесю и Франко. Уроков родного языка и родного края. Могло бы не быть истории Украины. По крайней мере так нам угрожали в феврале... а сегодня мы отмечаем украинское 1 сентября", - написала она.

Зеленская поблагодарила наших защитников, благодаря которым - пусть в части школ - этот звонок прозвучит вживую. Также выразила благодарность учителям, которые ведут уроки онлайн и в укрытиях.

"Успешного нам учебного года вопреки всему. Возвращайтесь к учебе, дорогие дети. Пока мы будем возвращать вам нормальную жизнь", - добавила первая леди.