Как будут работать школы Украины с 1 сентября: подробная информация по городам

1 сентября в украинских школах традиционно начинается обучение, однако в этом году из-за военного положения и угрозы вражеских обстрелов откроется лишь 51% школ.

Styler разобрался, как будет происходить учебный процесс в разных регионах Украины.

Как будут учиться дети с 1 сентября в разных городах Украины

В Киеве на смешанный формат обучения - дистанционный и офлайн - выйдут 95% школ столицы. Остальные будут работать исключительно в онлайн-формате из-за недоступности укрытия на случай воздушной тревоги.

Среди школ, которые будут работать дистанционно, есть также пострадавшая от вражеских обстрелов в Подольском районе. В учебном заведении продолжается ремонт.

В Чернигове разрушено 5 школ, 25 из 33 школ повреждены, однако более 50% родителей хотят, чтобы дети учились очно. Городской совет сообщает, что количество детей в городе значительно уменьшилось. Поэтому сейчас рассматривают вариант перевода желающих учиться очно в пригодные для этого школы.

Во Львове каждая школа самостоятельно выбирала форму обучения. Однако в горсовете говорят, что 90% школ обустроены надежными укрытиями, а в 10% заведений еще ведутся работы. Сейчас город Льва готовится к обучению в следующем режиме:

1-5 классы - очно

6-10 классы - очно с 1 дистанционным днем

11 классы - смешанная форма обучения в зависимости от семестра

Большинство школ в Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе готовы к офлайн-формату обучения. Остальные должны найти альтернативные решения (укрытие в пешей доступности) или обеспечить обучение в дистанционной форме.

Черновицкие школы откроются для преимущественно смешанного обучения. Однако 5 учебных заведений не оснащены укрытиями, чтобы прятать большое количество детей, поэтому будут работать только онлайн.

Что касается Закарпатья, то там откроются лишь 41% школ. Область принимает более 300 тысяч вынужденных переселенцев, среди которых большое количество детей. Важно, говорят представители местной власти, чтобы соискатели образования, имели возможность полноценного обучения.

Города, где присутствует опасность из-за проведения военных действий, будут учить школьников исключительно дистанционно. Среди них Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса, Николаев и Сумы.

В центральных областях Украины ситуация неравномерная. Так, например, на очное обучение планируют выходить Житомир, Кропивницкий и Черкассы.

Полтава и Ровно открывают школы в смешанном формате, а вот Хмельницкий учить детей только онлайн за отсутствия укрытий.

Однако окончательные решения каждое учреждение общего образования будете принимать вместе с родителями.

Дети с временно оккупированных Донецка, Луганска и Херсона получать образование исключительно дистанционно. Сейчас МОН собирает заявки на техническое обеспечение школ.

Что должны иметь дети, которые будут ходить в школу

Напомним, что дети, которые будут ходить в школу и сидеть за партами, должны быть обеспечены некоторыми важными вещами.

В рюкзаке школьника обязательно должны быть:

бутылка чистой воды

питательные батончики, снеки

заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса)

телефон (по возможности) с зарядным устройством и павербанком

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней)

комплект сменного белья и одежды

любимая игрушка или вещь

В то же время, учебные заведения обеспечат детей едой, водой, средствами гигиены, одеялами, фонариками, аптечками.