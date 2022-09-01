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"Мы тут ради вас": украинские воины поздравили школьников с Днем знаний (видео)

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 09:52
"Мы тут ради вас": украинские воины поздравили школьников с Днем знаний (видео) Военные ВСУ поздравили детей с 1 сентября (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Сегодня в Украине - День знаний. Многие дети из-за войны вынуждены учиться дистанционно, а некоторые из них идут в школы. Несмотря на полномасштабное вторжение россиян - школьники должны получать образование. Украинские воины поздравили детей с 1 сентября.

Проникновенное видео бойцов опубликовали в соцсетях.

Что желают бойцы детям

"Дорогие дети, поздравляем вас с первым днем знаний. Берегите себя, учитесь, старайтесь, пусть всегда будет интерес к обучению и достижения новых целей. Добра вам, успехов, позитивных результатов! Мы защищаем - вы учитесь. Помните, мы тут ради вас", - сказали военные в ролике.

Закончили защитники обращение словами "Слава Украине!".

Зеленский поздравил детей с 1 сентября

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских детей с Днем знаний. Он отметил важность начала учебного года на фоне войны.

"Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается", - сказал глава государства.

Читайте также, как будут работать школы Украины с 1 сентября. В материале подробная информация по городам.

Также мы сообщали, как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе.

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