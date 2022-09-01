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Военные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе

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Мариуполь, Четверг 01 сентября 2022 09:05
Военные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе Фото: Как выглядит 1 сентября в Мариуполе (Петр Андрющенко/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

День знаний в Мариуполе под властью российских захватчиков - провалился.

О дне знаний в оккупированном россиянами городе рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

1 сентября в Мариуполе

Так, на День знаний в Мариуполе школы не открылись. Все дети остались дома.

"Никаких "первых" или "последних" звонков. Только первые и одиннадцатые классы вынуждены прийти на классное время, чтобы выслушать, как надо родину любить. Настоящий день знаний в Мариуполе. Знаний о том, что Россия приносит только разрушение и смерть. Что коллаборанты и оккупанты могут только хорошо врать. Что русский язык и культура в школах приносит угрозу "помощи и освобождения" от России", - написал Андрющенко.

А вот как выглядит школа №41 в Мариуполе

Андрющенко опубликовал фото из школы №41. На нее больно смотреть - людей там почти нет, а разбитые окна зятянуты пленкой, так как ремонта никакого не было.

"Так выглядит начало учебного процесса в школе 41. Здание и вход оцеплены военными. На входе проверяют всех, даже детские рюкзаки", - написал советник мэра.

Военные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном МариуполеВоенные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном МариуполеКак выглядит 1 сентября в школе №41 Мариуполя (Петр Андрющенко/Telegram)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.

Кстати, в ВСУ рассказали, как россияне "реконструируют" Драмтеатр в Мариуполе.

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