Украинские врачи спасли девочку, которая вдохнула гвоздь (фото)

Врачи во Львове провели уникальную и очень сложную операцию по извлечению гвоздя из дыхательных путей маленькой девочки. 11-летний ребенок вдохнул канцелярский гвоздь, который застрял в бронхах.

Девочку из Жидачевского района срочно прооперировали ночью 21 ноября во Львовской областной больнице Охматдет, пишет zaxid.net.

Главврач Александра Бурда говорит, что гвоздь попал в бронхи девочки в результате глупой шутки. Компания девочек дурачилась, пока одно из них не вдохнула гвоздь, который был почему-то во рту.

Ребенок начал кашлять, после чего ее срочно отвезли в Ходоровскую городскую больницу, а оттуда уже по "скорой" в Охматдет.

Рентген показал, что у ребенка в бронхах инородное тело, после чего хирург Александр Колодий провел срочную операцию.

Хирурги провели ювелирную операцию девочке из Львова (фото: zaxid.net)

Вмешательство было очень сложным, ведь диаметр трахеи ребенка всего 8 мм и работать там щипцами непросто. Всегда есть высокий риск профузного кровотечения, что может привести к смерти ребенка. К счастью, гвоздь удалось вынуть без осложнений.

"Мы сделали ригидную трахеобронхоскопию под наркозом. Специальными эндоскопическими инструментами - щипцами под оптическим контролем - с правого промежуточного бронха ребенка мы получили канцелярский гвоздь с пластмассовой частью и острым острием. Это было непросто, ведь пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала", - говорит хирург.

Ранее мы писали, что во Львове врачи удалили женщине огромную кисту, которая выросла из личинки.

Также сообщалось, что в Одессе врач поставила ребенку ошибочный диагноз, а лечение едва не сделало мальчика калекой на всю жизнь.