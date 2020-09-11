Ноги отказали из-за простуды: в Одессе врач чуть не погубила маленького ребенка

В Одессе врач чуть не угробил ребенка (фото: freepik)

В Одессе врач поставила неправильный диагноз ребенку и он год не мог ходить

Два года назад маленький Коля из Одессы перенес простуду, после чего начал прихрамывать. А врач неправильным лечением едва не превратила веселого и активного ребенка в калеку.

Если бы не вмешательство опытного иммунолога, все могло бы закончиться трагедией. Теперь Коля снова может бегать, прыгать, кататься на самокате и заниматься футболом. Об этом пишут Факты.

После того как мама заметила хромоту, побежала по врачам - анализы, обследования, МРТ. Все было в порядке, но ребенок продолжал прихрамывать на одну ножка. Тогда доктор поставила диагноз: начальная стадия ревматоидного артрита и назначила гормональные уколы. После них ребенок попросту не смог вставать на ножки и начал передвигаться исключительно ползком.

В таком состоянии ребенок находился почти год. Родители искали врачей, которые могли бы помочь сыну, параллельно были курсы реабилитации.

"Я боялась, чтобы мышцы ножек не атрофировались. Реабилитолог удивлялась: не может у такого гибкого ребенка быть ревматоидный артрит. Ведь болезнь обычно сковывает суставы, тело становится деревянным", - рассказывает мама.

Врач-реабилитолог посоветовала обратиться к иммунологу Вере Казмирчук. И она нашла причину болезни мальчика, предположив, что болезнь запустили вирусы герпеса.

А гормональные уколы, назначенные предыдущим врачом, ударили по иммунной системе ребенка, и организм дал сбой. Иммунолог назначила капельницы с иммуноглобулином, и уже через несколько дней Коля смог встать на ножки, затем заново учился ходить за руку, а через полгода уверенно пошел сам.

Теперь Коле четыре года и семь месяцев и он катается на роликах, играет в футбольной команде. Тренер говорит, что он один из лучших игроков.

"Страшно было видеть, как ребенок, который уже отлично бегал, становится совершенно беспомощным, с трудом доползает до любимой игрушки, - говорит мама. - Но нам повезло найти настоящего врача, который помог вернуть сына к нормальной жизни".

Сейчас мама мальчика говорит, что ей совершенно непонятно, как врач могла поставить ребенку диагноз ревматоидный артрит, если на него ничего не указывало. А иммунолог обнаружила у Коли вирусы герпеса шестого и седьмого типов в активной форме. Суставы просто оказались органами-мишенями для этих инфекций. Гормональные инъекции ослабили иммунитет, и проявления болезни усугубились.

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