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Все началось с личинки: во Львове женщине удалили гигантскую кисту

Львов, Вторник 27 октября 2020 09:41
Все началось с личинки: во Львове женщине удалили гигантскую кисту
Во Львове женщине удалили огромную кисту (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове хирурги провели уникальную операцию по удалении кисты

Во Львове женщине провели уникальную операцию по удалению эхинококковой кисты. Новообразование весило 1,5 килограмма, а его размеры составляли 16х17 сантиметров. Киста была покрыта кальцифицированной капсулой.

Об этом пишет пресс-служба Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова в Facebook.

Киста была локализована в селезенке и занимала около 90% объема органа. При этом хирургам удалось не только удалить новообразование, но и сохранить орган.

Врачи также рассказали, откуда у пациентки взялась такая киста.

"К слову, откуда берется такая киста? Все просто: возбудителем является личиночная стадия паразита эхинококка, который при попадании в организм человека разрастается в кисту", - говорится в сообщении.

Не менее интересна и история пациентки. Женщина, зная, что у нее киста, до последнего тянула с операцией. Но боль в животе и под ребрами с левой стороны сильно портила качество жизни.

Обследование показало, что это именно эхинококковая киста, и хирургическое вмешательство откладывать не стоит.

Операция заняла всего полтора часа. Но врачам нужно было соблюдать большую осторожность. Ведь киста была очень близко к таким важным органам как желудок, поджелудочная железа и сосуды.

Сегодня пациентка чувствует себя хорошо. И совсем скоро поедет домой.

Ранее мы писали, что женщине в Николаеве отдали ампутированные ноги мужа в мешке. Неслыханное событие вызвало огромный резонанс и негодование у украинцев.

Также сообщалось, что в Одессе врач неправильным диагнозом лишила ребенка возможности ходить.

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