Українські лікарі врятували дівчинку, яка вдихнула цвях (фото)

Лікарі у Львові провели унікальну і дуже складну операцію з вилучення цвяха з дихальних шляхів маленької дівчинки. 11-річна дитина вдихнув канцелярський цвях, який застряг в бронхах.

Дівчинку з Жидачівського району терміново прооперували вночі 21 листопада у Львівській обласній лікарні Охматдит, пише zaxid.net.

Головлікар Олександра Бурда каже, що цвях потрапив в бронхи дівчинки в результаті дурного жарту. Компанія дівчаток пустувала, поки одна з них не вдихнула цвях, який був чомусь у роті.

Дитина почала кашляти, після чого її терміново відвезли в Ходорівську міську лікарню, а звідти вже по "швидкій" в Охматдит.

Рентген показав, що у дитини в бронхах чужорідне тіло, після чого хірург Олександр Колодій провів термінову операцію.

Хірурги провели ювелірну операцію дівчинці зі Львова (фото: zaxid.net)

Втручання було дуже складним, адже діаметр трахеї дитини всього 8 мм і працювати там щипцями непросто. Завжди є високий ризик профузної кровотечі, що може призвести до смерті дитини. На щастя, цвях вдалося вийняти без ускладнень.

"Ми зробили рігідну трахеобронхоскопію під наркозом. Спеціальними ендоскопічними інструментами - щипцями під оптичним контролем - з правого проміжного бронха дитини ми отримали канцелярський цвях з пластмасовою частиною і гострим вістрям. Це було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня частка правої легені майже не функціонувала", - говорить хірург.

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