Украинские водители будут сдавать на права по новым правилам: что изменилось

В Украине водители будут сдавать на автомобильные права по новым правилам. Нововведения начнут действовать уже с 6 апреля.
Что изменилось для будущих украинских водителей, рассказали на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
С 6 апреля все будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все данные будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие вопросы заменят новыми.
Изменения будут внесены и в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен на сайте ведомства.
Теоретическая часть экзамена теперь будет содержать ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми чаще всего сталкиваются водители. Это поможет новичкам научиться принимать правильные решения за рулем автомобиля.
В МВД отметили, что четыре месяца назад Главный сервисный центр запустил "Банк экзаменационных вопросов по ПДД" и все преподаватели профильных учебных заведений, а также все желающие – могут активно предоставлять свои предложения по экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей.
Сервисные центры МВД планируют и далее собирать предложения по экзаменационным вопросом по таким направлениям:
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