Українські водії будуть здавати на права за новими правилами: що змінилося

Запитання в іспитах для водіїв будуть нові

З 6 квітня всі майбутні водії будуть складати теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новим екзаменаційними білетами. Всі дані будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі питання замінять новими.

Зміни будуть внесені й в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, який розміщений на сайті відомства.

Теоретична частина іспиту тепер буде містити ряд нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими найчастіше стикаються водії. Це допоможе новачкам навчитися приймати правильні рішення за кермом автомобіля.

Почав працювати банк екзаменаційних питань

У МВС зазначили, що чотири місяці тому Головний сервісний центр запустив "Банк екзаменаційних питань з ПДР" і всі викладачі профільних навчальних закладів, а також всі бажаючі можуть активно надавати свої пропозиції по екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв.

МВС збирає пропозиції щодо важливих тем

Сервісні центри МВС планують і далі збирати пропозиції за екзаменаційними питаннями за такими напрямками: