RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українські водії будуть здавати на права за новими правилами: що змінилося

Автор: Анна Шиканова

В Україні водії будуть здавати на автомобільні права за новими правилами. Нововведення почнуть діяти вже з 6 квітня.

Що змінилося для майбутніх українських водіїв, розповіли на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Запитання в іспитах для водіїв будуть нові

З 6 квітня всі майбутні водії будуть складати теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новим екзаменаційними білетами. Всі дані будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі питання замінять новими.

Зміни будуть внесені й в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, який розміщений на сайті відомства.

Теоретична частина іспиту тепер буде містити ряд нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими найчастіше стикаються водії. Це допоможе новачкам навчитися приймати правильні рішення за кермом автомобіля.

Почав працювати банк екзаменаційних питань

У МВС зазначили, що чотири місяці тому Головний сервісний центр запустив "Банк екзаменаційних питань з ПДР" і всі викладачі профільних навчальних закладів, а також всі бажаючі можуть активно надавати свої пропозиції по екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв.

МВС збирає пропозиції щодо важливих тем

Сервісні центри МВС планують і далі збирати пропозиції за екзаменаційними питаннями за такими напрямками:

  • Правила дорожнього руху
  • Будова та експлуатація транспортних засобів
  • Основи безпечного водіння
  • Основи права в галузі дорожнього руху
  • Надання першої медичної допомоги

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на час локдауну зробили паркування безплатними.

А також розповідали про те, що в Україні безплатно віддають конфісковані автомобілі – хто може отримати і як.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України права человекаавтомобилиПДД
Читайте також
В Україні з'являться автомобілі-фантоми: будуть шукати порушників ПДР
В Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків
Прогноз погоди