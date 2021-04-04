ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Парковки в Киеве на время локдауна будут бесплатными: что известно

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 22:10
Парковки в Киеве на время локдауна будут бесплатными: что известно Фото: дорожные знаки "Парковка" в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

На время локдауна в Киеве муниципальные парковки будут бесплатными. Это продлиться минимум до 16 апреля.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 5 апреля до завершения действия строгих ограничений, владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис", - сообщил Кличко.

Как известно, локдаун в Киеве введен до 16 апреля. В частности, с 5 апреля в столице ограничивают работу общественного транспорта, как наземного, так и метро. Воспользоваться транспортом можно будет только по спецпропускам.

С полным списком парковок в Киеве можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, Киев с 20 марта ужесточил карантинные ограничения, столица уже вторую неделю находится в "красной зоне". На период локдауна в Киеве закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, непродовольственные магазины. Также запрещены продуктовые ярмарки, закрыты садики и школы.

Вместе с тем продуктовые магазины, АЗС, почтовые отделения, аптеки, магазины с зоотоварами, банки продолжают работать. Обязательным является соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Киеве могут продлить и после 16 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев парковка Карантин
NEWS
Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой
Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов