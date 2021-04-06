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Украинские водители будут сдавать на права по новым правилам: что изменилось

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 21:39
Украинские водители будут сдавать на права по новым правилам: что изменилось В Украине с 6 апреля изменились начнут действовать новые правила сдачи на права (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине водители будут сдавать на автомобильные права по новым правилам. Нововведения начнут действовать уже с 6 апреля.

Что изменилось для будущих украинских водителей, рассказали на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Вопросы в экзаменах для водителей будут новые

С 6 апреля все будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все данные будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие вопросы заменят новыми.

Изменения будут внесены и в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен на сайте ведомства.

Теоретическая часть экзамена теперь будет содержать ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми чаще всего сталкиваются водители. Это поможет новичкам научиться принимать правильные решения за рулем автомобиля.

Заработал банк экзаменационных вопросов

В МВД отметили, что четыре месяца назад Главный сервисный центр запустил "Банк экзаменационных вопросов по ПДД" и все преподаватели профильных учебных заведений, а также все желающие – могут активно предоставлять свои предложения по экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей.

МВД собирает предложения по важным темам

Сервисные центры МВД планируют и далее собирать предложения по экзаменационным вопросом по таким направлениям:

  • Правила дорожного движения
  • Строение и эксплуатация транспортных средств
  • Основы безопасного вождения
  • Основы права в области дорожного движения
  • Оказание первой медицинской помощи

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на время локдауна сделали парковки бесплатными.

А также рассказывали о том, что в Украине бесплатно отдают конфискованные автомобили – кто их может получить и как.

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