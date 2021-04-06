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Українські водії будуть здавати на права за новими правилами: що змінилося

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 21:39
Українські водії будуть здавати на права за новими правилами: що змінилося В Україні з 6 квітня змінилися почнуть діяти нові правила здачі на права (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні водії будуть здавати на автомобільні права за новими правилами. Нововведення почнуть діяти вже з 6 квітня.

Що змінилося для майбутніх українських водіїв, розповіли на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Запитання в іспитах для водіїв будуть нові

З 6 квітня всі майбутні водії будуть складати теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новим екзаменаційними білетами. Всі дані будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі питання замінять новими.

Зміни будуть внесені й в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, який розміщений на сайті відомства.

Теоретична частина іспиту тепер буде містити ряд нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими найчастіше стикаються водії. Це допоможе новачкам навчитися приймати правильні рішення за кермом автомобіля.

Почав працювати банк екзаменаційних питань

У МВС зазначили, що чотири місяці тому Головний сервісний центр запустив "Банк екзаменаційних питань з ПДР" і всі викладачі профільних навчальних закладів, а також всі бажаючі можуть активно надавати свої пропозиції по екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв.

МВС збирає пропозиції щодо важливих тем

Сервісні центри МВС планують і далі збирати пропозиції за екзаменаційними питаннями за такими напрямками:

  • Правила дорожнього руху
  • Будова та експлуатація транспортних засобів
  • Основи безпечного водіння
  • Основи права в галузі дорожнього руху
  • Надання першої медичної допомоги

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на час локдауну зробили паркування безплатними.

А також розповідали про те, що в Україні безплатно віддають конфісковані автомобілі – хто може отримати і як.

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