Українські водії будуть здавати на права за новими правилами: що змінилося
В Україні водії будуть здавати на автомобільні права за новими правилами. Нововведення почнуть діяти вже з 6 квітня.
Що змінилося для майбутніх українських водіїв, розповіли на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.
Запитання в іспитах для водіїв будуть нові
З 6 квітня всі майбутні водії будуть складати теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новим екзаменаційними білетами. Всі дані будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі питання замінять новими.
Зміни будуть внесені й в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, який розміщений на сайті відомства.
Теоретична частина іспиту тепер буде містити ряд нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими найчастіше стикаються водії. Це допоможе новачкам навчитися приймати правильні рішення за кермом автомобіля.
Почав працювати банк екзаменаційних питань
У МВС зазначили, що чотири місяці тому Головний сервісний центр запустив "Банк екзаменаційних питань з ПДР" і всі викладачі профільних навчальних закладів, а також всі бажаючі можуть активно надавати свої пропозиції по екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв.
МВС збирає пропозиції щодо важливих тем
Сервісні центри МВС планують і далі збирати пропозиції за екзаменаційними питаннями за такими напрямками:
- Правила дорожнього руху
- Будова та експлуатація транспортних засобів
- Основи безпечного водіння
- Основи права в галузі дорожнього руху
- Надання першої медичної допомоги
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