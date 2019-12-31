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Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: мощное видео

STYLERВойна    31.12.2019 - 08:59
Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: мощное видео
ВСУ показали испытания танкистов (фото: facebook.com/ato.news)

Военные ВСУ продемонстрировали боевую мощь модернизированных танков

Вооруженные силы Украины показали, как будут уничтожать врага. Воины-танкисты совершенствовались в боевом мастерстве в Луганской области. Зрелищное видео появилось на Facebook-странице ООС.

Сообщается, что испытания были проведен в рамках двухдневной проверки готовности к выполнению задач. Сначала танковые подразделения ВСУ отработали тактику, а затем - практические действия и стрельбу.

Руководитель учений Евгений Межевикина раскрыл детали испытаний. По его словам, готовность танковых подразделений определялась в три этапа. На первом были отработаны планирующие документы организации боя (тактика), на втором - практика (боевые машины работали на местности с поддержкой противотанковых средств).

Третьим, заключительным, этапом испытаний стала уже стрельба на меткость, как с места, так и в движении.

Украинские воины отрабатывали боевые задачи на модернизированных бронемашинах с тепловизорами, GPS-навигаторами и двигателями повышенной мощности.

Стоит отметить, что эти учения стали для некоторых бойцов одним из первых серьезных испытаний, но справились они с задачами на высоком уровне.

У районі відведення на Луганщині воїни-танкісти вдосконалюють бойову майстерність. Відео.

У районі відведення на Луганщині воїни-танкісти вдосконалюють бойову майстерність. Відео.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 27 грудня 2019 р.

ВСУ показали испытания танкистов (видео: facebook.com/pressjfo.news)

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