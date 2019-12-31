ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські танкісти показали, як будуть знищувати ворога: потужне відео

STYLERВійна    31.12.2019 - 08:59
Українські танкісти показали, як будуть знищувати ворога: потужне відео
ЗСУ показали випробування танкістів (фото: facebook.com/ato.news)

Військові ЗСУ продемонстрували бойову міць модернізованих танків

Збройні сили України показали, як будуть знищувати ворога. Воїни-танкісти удосконалювалися в бойовій майстерності в Луганській області. Видовищне відео з'явилося на Facebook-сторінці ООС.

Повідомляється, що випробування були проведені в рамках дводенної перевірки готовності до виконання завдань. Спочатку танкові підрозділи ЗСУ відпрацювали тактику, а потім - практичні дії і стрільбу.

Керівник навчань Євген Межевикіна розкрив деталі випробувань. За його словами, готовність танкових підрозділів визначалася в три етапи. На першому були відпрацьовані плануючі документи організації бою (тактика), на другому - практика (бойові машини працювали на місцевості з підтримкою протитанкових засобів).

Третім, заключним, етапом випробувань стала вже стрільба на влучність, як з місця, так і в русі.

Українські воїни відпрацьовували бойові завдання на модернізованих бронемашинах з тепловізорами, GPS-навігаторами і двигунами підвищеної потужності.

Варто відзначити, що ці навчання стали для деяких бійців одним з перших серйозних випробувань, але вони впоралися із завданнями на високому рівні.

У районі відведення на Луганщині воїни-танкісти вдосконалюють бойову майстерність. Відео.

У районі відведення на Луганщині воїни-танкісти вдосконалюють бойову майстерність. Відео.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 27 грудня 2019 р.

ЗСУ показали випробування танкістів (відео: facebook.com/pressjfo.news)

Сили спецоперацій ЗСУ показали відео року під потужну музику Riffmaster В Україні випробували унікальну "натовську" артустановку: видовищне відео
Новини України Збройні сили України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся