Українські танкісти показали, як будуть знищувати ворога: потужне відео

ЗСУ показали випробування танкістів (фото: facebook.com/ato.news)

Військові ЗСУ продемонстрували бойову міць модернізованих танків

Збройні сили України показали, як будуть знищувати ворога. Воїни-танкісти удосконалювалися в бойовій майстерності в Луганській області. Видовищне відео з'явилося на Facebook-сторінці ООС.

Повідомляється, що випробування були проведені в рамках дводенної перевірки готовності до виконання завдань. Спочатку танкові підрозділи ЗСУ відпрацювали тактику, а потім - практичні дії і стрільбу.

Керівник навчань Євген Межевикіна розкрив деталі випробувань. За його словами, готовність танкових підрозділів визначалася в три етапи. На першому були відпрацьовані плануючі документи організації бою (тактика), на другому - практика (бойові машини працювали на місцевості з підтримкою протитанкових засобів).

Третім, заключним, етапом випробувань стала вже стрільба на влучність, як з місця, так і в русі.

Українські воїни відпрацьовували бойові завдання на модернізованих бронемашинах з тепловізорами, GPS-навігаторами і двигунами підвищеної потужності.

Варто відзначити, що ці навчання стали для деяких бійців одним з перших серйозних випробувань, але вони впоралися із завданнями на високому рівні.

ЗСУ показали випробування танкістів (відео: facebook.com/pressjfo.news)