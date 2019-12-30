ВСУ показали, как дают отпор оккупантам на воде и на суше: зрелищные фото

ВСУ провели тактические учения (Фото: коллаж РБК-Украина)

Подразделения ООС на Азове провели тактические учения

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря по отражению высадки вражеского десанта. Как рассказали в пресс-центре ООС на странице в Facebook, мероприятия прошли в контексте подготовки подразделений ВСУ ко всех возможным сценариям российской военной агрессии в Украине на воде и на суше.

Также в сети показали зрелищные фото, как ОСы дают отпор противнику.

На динамичных тренировках оттачивали свое мастерство летчики армейской авиации, морпехи, артиллеристы и танкисты горно-штурмового соединения, бойцы Нацгвардии, личный состав отряда морской охраны ГПСУ и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Сначала подразделения ствольной и самоходной артиллерии провели марш и развертывание на рубежах, заняв позиции для нанесения огневого удара.

"После определения точных координат нахождения кораблей противника в море прозвучали первые выстрелы. Таким образом, пушкари уничтожили первую волну морского десанта и сделали невозможным высадку второго эшелона", - говорится в публикации.

Подразделения ООС на побережье Азовского моря провели тактические учения (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Воины-артиллеристы продемонстрировали мобильность в сложных условиях видимости и способность эффективно наносить прицельные огневые удары по кораблям и живой силе противника.

Военные саперы в составе двух подвижных отрядов заграждения установили несколько противодесантных мин вдоль участка побережья.

Затем в "бой" вступила авиация и танки, которая последовательно уничтожала условного противника. Когда враг переместил часть своих сил на другом участке побережья, танковое подразделение горно-штурмовой бригады ВСУ нанесло противнику максимальне поражение, тем самым создав благоприятные условия нацгвардейцам и морской пехоте для контратаки. Они же под прикрытием БМП сбросили противника обратно в море.

Украинские военные на учениях отработали отражение атаки оккупантов (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

В конце учений катера тактической группы ВМС и Морской охраны Госпогранслужбы ликвидировали живую силу и нанесли огневое поражение кораблям интервентов.