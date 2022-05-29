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Украинские разведчики показали хвостатую помощницу-сапера Весту: спасла много жизней

Фото: собака-сапер украинских разведчиков Веста (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Вместе с украинскими разведчиками "служит" овчарка по кличке Веста. Четырехлапая помощница специализируется на поисках вражеских минно-взрывных устройств.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Умное животное - опытный сапер, то есть "коллега" знаменитого пса Патрона, и "побратим" другого харизматичного работника ГУР бельгийской овчарки Бой.

На счету Весты немалое количество обнаруженных смертоносных "сюрпризов" рашистов.

Соответственно, отмечают военные, хвостатый помощник разведчиков помогла спасти многие жизни защитников Украины.

Помощница разведчиков овчарка Веста в саперном деле - "собаку съела" (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В ГУР показали милые фото отважной разведчицы Весты, восхитив сеть и собрав огромное количество восторженных комментариев украинцев.

Веста помогает разведчикам ВСУ и выявляет вражеские мины и снаряды (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ранее мы писали, что у нацгвардейцев появился четырехлапый побратим - пес Фауст. Кстати, овчарку назвали в честь немецкого ручного противотанкового гранатомета Panzerfaust.

Напомним также, перед этим мы рассказывали о щенке по кличке Байрактар, который подрос и стал сотрудником ГСЧС.

А также показывали поисково-спасательную таксу-ветерана из ГСЧС - отважного пса по кличке Крис.

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