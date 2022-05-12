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Не только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветерана

Новина українською →
Харьков, Четверг 12 мая 2022 16:38
Не только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветерана Спасатели рассказали про уникального пса-спасателя из Харькова (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитого пса-сапера Патрона из Чернигова знают в Украине почти все. Он стал звездой социальных сетей, его хотят изобразить на марке. Но в ГСЧС есть и другие собаки, которые уже много лет помогают спасателям.

В ГСЧС рассказали про известную и титулованную собаку из Харькова. Это поисково-спасательная такса по кличке Крис.

Крис – уникальный пес не только для Украины, но и для всего поисково-спасательного мира. Такса – скорее охотничья собака, но у Криса сложная специализация, он занимается поиском пострадавших в техногенных завалах.

Вместе со своим хозяином, спасателем-кинологом Сергеем Лухиным они вошли в 2019 году в первую сотню мирового рейтинга лучших кинологических отрядов по версии Международной организации спасательных собак (IRO).

В 2018 году Крис завершил свою карьеру и с почестями был отправлен на заслуженный отдых. В этом году Крису исполнилось 14 лет.

Не только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветерана

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сейчас Крис стал собакой войны и его планы на мирную пенсию разрушила проклятая сумасшедшая соседняя страна. С 24 февраля российские войска разрушают родной город Криса – Харьков. Ему все сложнее бегать за мячиком и выходить на прогулку приходится очень осторожно. Да и старость берет свое, Крис начал терять слух.

Не только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветеранаНе только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветерана

Фото: facebook.com/doggypoet

Хозяин Криса поблагодарил украинцев за теплые слова и пообещал все пожелание передать своему воспитаннику. Он отметил, что в подготовку Криса было вложено немало усилий и жаль, что сейчас он не может помогать Украине.

"К сожалению, работоспособность собак очень короткая по сравнению с человеческой. Поэтому, в момент, когда умения Криса могли бы быть полезными, он не может помочь в связи с возрастом", - подчеркнул Лухин.

Не только Патрон: в ГСЧС рассказали про поисково-спасательную таксу-ветерана

Напомним, ранее мы писали о четырехлапой проводнице Николь, которая утешала вынужденных беженцев во время эвакуации.

А также рассказывали о том, что пес Патрон за первый месяц войны обезвредил более 90 мин.

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