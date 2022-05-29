Українські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життів

Разом з українськими розвідниками "служить" вівчарка на прізвисько Вєста. Чотирилапа помічниця спеціалізується на пошуках ворожих мінно-вибухових пристроїв.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України на сторінці в Facebook .

Вєста допомагає розвідникам ЗСУ і виявляє ворожі міни та снаряди (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

У ГУР показали милі фото відважної розвідниці Вєсти, захопивши мережу і зібравши величезну кількість захоплених коментарів українців.

Раніше ми писали, що у нацгвардійців з'явився чотирилапий побратим - пес Фауст. До слова, вівчарку назвали на честь німецького ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust.

Нагадаємо також, перед цим ми розповідали про цуценя на прізвисько Байрактар, який підріс і став співробітником ДСНС.

А також показували пошуково-рятувальну таксу-ветерана з ДСНС - відважного пса на прізвисько Кріс.