Спасенный щенок подрос, стал "Байрактаром" и теперь служит в ГСЧС: милые фото

Про пса Патрона , который служит сапером в ГСЧС знает уже чуть ли не весь цивилизованный мир. Но он не единственная героическая собака, которая помогает спасателям.

"+1 Байрактар для спасателей ГСЧС или косматое пополнение в харьковском гарнизоне", - рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС заметили щенка во время ликвидации последствий обстрелов в Киевском районе Харькова.

С тех пор он остался с пожарными. Малышу дали имя "Байрактар", но все его ласково зовут "Бай".

Теперь песик несет службу вместе со своими новыми коллегами.

"Звания и форменной одежды Байрактар еще нет, но за свою службу получает заработную плату ежедневно в виде разных вкусностей", - добавили в ГСЧС.

Фото: t.me/dsns