Спасенный щенок подрос, стал "Байрактаром" и теперь служит в ГСЧС: милые фото
Про пса Патрона, который служит сапером в ГСЧС знает уже чуть ли не весь цивилизованный мир. Но он не единственная героическая собака, которая помогает спасателям.
Харьковские ГСЧС-ники показали лохматого "Байрактара", которого когда-то спасли.
"+1 Байрактар для спасателей ГСЧС или косматое пополнение в харьковском гарнизоне", - рассказали спасатели.
Сотрудники ГСЧС заметили щенка во время ликвидации последствий обстрелов в Киевском районе Харькова.
С тех пор он остался с пожарными. Малышу дали имя "Байрактар", но все его ласково зовут "Бай".
Теперь песик несет службу вместе со своими новыми коллегами.
"Звания и форменной одежды Байрактар еще нет, но за свою службу получает заработную плату ежедневно в виде разных вкусностей", - добавили в ГСЧС.
Фото: t.me/dsns
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