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Знакомьтесь - Фауст. У нацгвардейцев появился четырехлапый побратим (фото)

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 11:42
Знакомьтесь - Фауст. У нацгвардейцев появился четырехлапый побратим (фото) Фото: Нацгвардейцы спасли собаку (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Людмила Жукова

В Нацгвардии показали пса, которого удалось спасти в Киевской области. С тех пор животное стало настоящим побратимом военных.

Фото четырехлапого друга показали на странице Нацгвардии в Facebook.

Детали истории

Боец Национальной гвардии Украины с позывным Игнат во время боев на Киевском направлении нашел четырехлапого побратима – немецкую овчарку.

В конце марта собака запрыгнула в окоп к военным во время обстрелов – и с тех пор они не расставались.

"Это было в конце марта, когда я вместе со своими собратьями выполнял боевые задания по защите родины в Киевской области. К нам во время обстрелов пригнул в окоп пес, он был очень напуган," – вспоминает Игнат.

"После того собачка постоянно с нами, даже когда я иду на позицию Фауст возле меня, или когда передвигаемся на бронетехнике она тоже сверху со всеми", - отметил военный.

Овчарку назвали в честь немецкого ручного противотанкового гранатомета Panzerfaust. Сейчас Фауст помогает воинам: тихонько сидит, наблюдает и когда видит чужого, сразу подает сигнал.

Знакомьтесь - Фауст. У нацгвардейцев появился четырехлапый побратим (фото)Знакомьтесь - Фауст. У нацгвардейцев появился четырехлапый побратим (фото)Знакомьтесь - Фауст. У нацгвардейцев появился четырехлапый побратим (фото)Собака Фауст стала другом военных (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Напомним, что украинские разведчики показали своего пса-талисмана.

Также мы писали о том, что трофейная овчарка из Росгвардии выучила все команды на украинском языке и вступила в Нацгвардию.

И еще мы показывали поисково-спасательную таксу-ветерана из ГСЧС - отважный пес по кличке Крис.

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