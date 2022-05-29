Украинские разведчики показали хвостатую помощницу-сапера Весту: спасла много жизней

Вместе с украинскими разведчиками "служит" овчарка по кличке Веста. Четырехлапая помощница специализируется на поисках вражеских минно-взрывных устройств.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины на странице в Facebook .

Веста помогает разведчикам ВСУ и выявляет вражеские мины и снаряды (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В ГУР показали милые фото отважной разведчицы Весты, восхитив сеть и собрав огромное количество восторженных комментариев украинцев.

Умное животное - опытный сапер, то есть "коллега" знаменитого пса Патрона, и "побратим" другого харизматичного работника ГУР бельгийской овчарки Бой.

Ранее мы писали, что у нацгвардейцев появился четырехлапый побратим - пес Фауст. Кстати, овчарку назвали в честь немецкого ручного противотанкового гранатомета Panzerfaust.

Напомним также, перед этим мы рассказывали о щенке по кличке Байрактар, который подрос и стал сотрудником ГСЧС.

А также показывали поисково-спасательную таксу-ветерана из ГСЧС - отважного пса по кличке Крис.