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Українські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життів

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Неділя 29 травня 2022 17:41
Українські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життів Фото: собака-сапер українських розвідників Вєста (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Володимир Костирін

Разом з українськими розвідниками "служить" вівчарка на прізвисько Вєста. Чотирилапа помічниця спеціалізується на пошуках ворожих мінно-вибухових пристроїв.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України на сторінці в Facebook.

Розумна тварина - досвідчений сапер, тобто "колега" знаменитого пса Патрона, і "побратим" іншого харизматичного працівника ГУР бельгійської вівчарки Бой.

На рахунку Вєсти чимала кількість виявлених смертоносних "сюрпризів" рашистів.

Відповідно, зазначають військові, хвостата помічниці розвідників допомогла врятувати багато життів захисників України.

Українські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життівУкраїнські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життів

Помічниця розвідників вівчарка Вєста в саперній справі - "собаку з'їла" (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

У ГУР показали милі фото відважної розвідниці Вєсти, захопивши мережу і зібравши величезну кількість захоплених коментарів українців.

Українські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життівУкраїнські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життівУкраїнські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життівУкраїнські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життівУкраїнські розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту: врятувала багато життів

Вєста допомагає розвідникам ЗСУ і виявляє ворожі міни та снаряди (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Раніше ми писали, що у нацгвардійців з'явився чотирилапий побратим - пес Фауст. До слова, вівчарку назвали на честь німецького ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust.

Нагадаємо також, перед цим ми розповідали про цуценя на прізвисько Байрактар, який підріс і став співробітником ДСНС.

А також показували пошуково-рятувальну таксу-ветерана з ДСНС - відважного пса на прізвисько Кріс.

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