Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

К сегодняшнему празднику Дня святого Валентина украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде подготовили подборку фотографий влюбленных пингвинов.

Данные снимки полярники опубликовали на своей странице в Facebook .

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Они также отметили, что на фото Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к "Вернадскому" весной именно на брачный сезон.

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (если они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей", - отметили эксперты.

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Они также добавили, что эти пингвины - однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь.

Фотографии пингвинов были сделаны Анной Соиной и Оксаной Савенко во время весеннего периода ухаживаний.

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"А мы поздравляем всех с праздником! Любите и будьте любимы", - написали полярники.

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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