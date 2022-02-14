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Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

Новина українською →
Антарктида, Понедельник 14 февраля 2022 19:45
Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов Коллаж РБК-Украина: украинские полярники показали влюбленных пингвинов
Автор: Роман Мирончук

К сегодняшнему празднику Дня святого Валентина украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде подготовили подборку фотографий влюбленных пингвинов.

Данные снимки полярники опубликовали на своей странице в Facebook.

Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Они также отметили, что на фото Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к "Вернадскому" весной именно на брачный сезон.

Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (если они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей", - отметили эксперты.

Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвиновУкраинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Они также добавили, что эти пингвины - однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь.

Фотографии пингвинов были сделаны Анной Соиной и Оксаной Савенко во время весеннего периода ухаживаний.

Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"А мы поздравляем всех с праздником! Любите и будьте любимы", - написали полярники.

Украинские полярники умилили сеть снимками влюбленных пингвинов

Пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Пользователи сети прокомментировали снимки пингвинов.

  • Нельзя просто взять и безразлично пройти мимо фото пингвинов;
  • Такие романтические создания!! Хотя, скорее, это романтическое сердце у фотографа;
  • Они невероятны!
  • Ой, класс! Спасибо! Вот бы поискать одного такого;
  • Спасибо за такие замечательные фото!
  • Какие они милые! Спасибо, что поделились с нами этими замечательными фото!

Напомним, украинские полярники показали прыгающих пингвинов. При этом ученые объяснили, почему пингвины выпрыгивают из воды на берег.

Ранее наши полярники показали милые фотографии детенышей пингвинов. Кроме того, они рассказали, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в сложных условиях.

Это связано с тем, что акваторию забил лед из-за чего у пингвинов был ограниченный доступ к еде. Также выпало много снега, который засыпал гнезда пингвинов, и на них еще нападали хищники.

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Антарктида полярники
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