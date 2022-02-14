Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів
До сьогоднішнього свята Дня святого Валентина українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді підготували добірку фотографій закоханих пінгвінів.
Дані знімки полярники опублікували на своїй сторінці в Facebook.
Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Вони також зазначили, що на фото Субантарктичні пінгвіни, які щорічно повертаються до "Вернадського" навесні саме на шлюбний сезон.
Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Полярники постійно спостерігають їх залицяння (це поважні поклони один одному), створення сімей, побудова гнізд (якщо вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць і, звичайно, поява малюків", - зазначили експерти.
Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Вони також додали, що ці пінгвіни - однолюби, і зазвичай створюють пару на все життя.
Фотографії пінгвінів були зроблені Анною Соїною та Оксаною Савенко під час весняного періоду залицянь.
Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"А ми вітаємо всіх зі святом! Любіть і будьте коханими", - написали полярники.
Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Користувачі мережі прокоментували знімки пінгвінів.
- Не можна просто взяти і байдуже пройти повз фото пінгвінів;
- Такі романтичні створення!! Хоча, скоріше, це романтичне серце у фотографа;
- Вони неймовірні!
- Ой, клас! Спасибі! От би пошукати одного такого;
- Спасибі за такі чудові фото!
- Які вони милі! Спасибі, що поділилися з нами цими чудовими фото!
Нагадаємо, українські полярники показали стрибаючих пінгвінів. При цьому вчені пояснили, чому пінгвіни вистрибують з води на берег.
Раніше наші полярники показали милі фотографії дитинчат пінгвінів. Крім того, вони розповіли, що в цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в складних умовах.
Це пов'язано з тим, що акваторію забив лід через що у пінгвінів був обмежений доступ до їжі. Також випало багато снігу, який засипав гнізда пінгвінів, і на них ще нападали хижаки.