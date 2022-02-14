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Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

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Антарктида, Понеділок 14 лютого 2022 19:45
Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів Колаж РБК-Україна: українські полярники показали закоханих пінгвінів
Автор: Роман Мирончук

До сьогоднішнього свята Дня святого Валентина українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді підготували добірку фотографій закоханих пінгвінів.

Дані знімки полярники опублікували на своїй сторінці в Facebook.

Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Вони також зазначили, що на фото Субантарктичні пінгвіни, які щорічно повертаються до "Вернадського" навесні саме на шлюбний сезон.

Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Полярники постійно спостерігають їх залицяння (це поважні поклони один одному), створення сімей, побудова гнізд (якщо вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць і, звичайно, поява малюків", - зазначили експерти.

Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінівУкраїнські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Вони також додали, що ці пінгвіни - однолюби, і зазвичай створюють пару на все життя.

Фотографії пінгвінів були зроблені Анною Соїною та Оксаною Савенко під час весняного періоду залицянь.

Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"А ми вітаємо всіх зі святом! Любіть і будьте коханими", - написали полярники.

Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Користувачі мережі прокоментували знімки пінгвінів.

  • Не можна просто взяти і байдуже пройти повз фото пінгвінів;
  • Такі романтичні створення!! Хоча, скоріше, це романтичне серце у фотографа;
  • Вони неймовірні!
  • Ой, клас! Спасибі! От би пошукати одного такого;
  • Спасибі за такі чудові фото!
  • Які вони милі! Спасибі, що поділилися з нами цими чудовими фото!

Нагадаємо, українські полярники показали стрибаючих пінгвінів. При цьому вчені пояснили, чому пінгвіни вистрибують з води на берег.

Раніше наші полярники показали милі фотографії дитинчат пінгвінів. Крім того, вони розповіли, що в цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в складних умовах.

Це пов'язано з тим, що акваторію забив лід через що у пінгвінів був обмежений доступ до їжі. Також випало багато снігу, який засипав гнізда пінгвінів, і на них ще нападали хижаки.

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