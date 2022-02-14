Українські полярники розчулили мережу знімками закоханих пінгвінів

До сьогоднішнього свята Дня святого Валентина українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді підготували добірку фотографій закоханих пінгвінів.

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Вони також зазначили, що на фото Субантарктичні пінгвіни, які щорічно повертаються до "Вернадського" навесні саме на шлюбний сезон.

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Полярники постійно спостерігають їх залицяння (це поважні поклони один одному), створення сімей, побудова гнізд (якщо вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць і, звичайно, поява малюків", - зазначили експерти.

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Вони також додали, що ці пінгвіни - однолюби, і зазвичай створюють пару на все життя.

Фотографії пінгвінів були зроблені Анною Соїною та Оксаною Савенко під час весняного періоду залицянь.

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"А ми вітаємо всіх зі святом! Любіть і будьте коханими", - написали полярники.

Пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Користувачі мережі прокоментували знімки пінгвінів.