Украинские полярники показали детенышей пингвинов: милые фото и видео

Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле станции "Академик Вернадский". Также ученые рассказали, сколько сейчас живет таких птиц возле станции.

Видео и фото опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook .

Так, сегодня, 20 января, во всем мире отмечается День осведомленности о пингвинах. Поэтому украинские полярники сняли на видео детенышей птиц.

Отмечается, что на днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов пингвинов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисусидов.

Также, в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. Все потому, что акватория была забита льдом, из-за чего птицы имели ограниченный доступ к пище. К тому же снег засыпал гнезда, а на пингвинов нападали хищники.

Украинские полярники показали детенышей пингвинов (facebook.com/AntarcticCenter)

По словам ученых, в этом сезоне малышей значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Но несмотря на это птенцы растут и активно изучают окружающий мир. В частности, совсем скоро они начнут собираться в ясли и готовиться к взрослой жизни.

"Напоминаем, что основной вид на нашем острове - это субантарктические пингвины. Их также называют "ослики" за характерный крик, который звучит почти круглосуточно, или же дженту от английского названия "gentoo", - отметили полярники.

Украинские полярники показали детенышей пингвинов (facebook.com/AntarcticCenter)