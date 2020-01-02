Украинские почтовые марки признали лучшими в Европе: подробности и фото

Украинские почтовые марки победили в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Призы получили марки художницы Натальи Кохаль "Аист белый" и "Соловей восточный". Об этом сообщает Укрпочта на своей странице в Facebook.

В Укрпочте заявили, что данные марки стали лидерами голосования на тему "Птицы". О победе в конкурсе стало известно перед самым Новым годом.

Коллекционные марки "Аист белый" и "Соловей восточный" (фото: facebook.com/ukrposhta)

Напомним, что Укрпочта обнародовала график работы на новогодние праздники. При этом 2 января компания открыла некоторые "дежурные отделения", а уже 8 и 9 января Укрпочта будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что с января 2020 года Укрпочта повышает стоимость пересылок по целому ряду направлений. Изменения коснуться стоимости отправки грузовых посылок для международных направлений. Речь идет о двух зонах отправки - "Зона 1" и "Зона 3".

В "Зону 1" входят страны бывшего СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. А вот "Зона 3" представляет самые далекие от Украины страны Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Австралии и Океании.

Если вы захотите отправить небольшую посылку весом до 250 грамм в данные регионы, то вам необходимо будет доплатить 0,25 доллара. При этом если посылка будет весить до 2 килограмм, то доплачивать придется уже 0,5 доллара.