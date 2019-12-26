Укрпочта сделала важное заявление перед Новым годом

Укрпочта изменит график работы (фото: РБК-Украина)

В Укрпочте рассказали о работе отделений 1 и 7 января

Укрпочта опубликовала график работы на новогодние и рождественские праздники. Так, большинство отделений 1 и 7 января работать не будут. Но некоторые пункты Укрпочты все же будут оказывать услуги. Их не так много по всей Украине, но они есть.

1 января 2020 года услуги почтовой связи будут предоставлять такие отделения Укрпочты:

г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 62 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Запорожье, просп. Соборный, 133 (09:00 - 15:00, без перерыва)

г. Северодонецк, ул. Дружбы Народов, 32 (09:00 - 13:00, без перерыва)

г. Лисичанск, ул. Победы, 127 (08:00 - 13:00, без перерыва)

г. Рубежное, вул. Освободителей, 71 (09:00 - 14:00, без перерыва)

г. Старобельск, пл. Базарная, 7 (08:00 - 13:00, без перерыва)

г. Одесса, вул. Садовая, 10 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Одесса, вул. Среднефонтанская, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)

м. Харьков, майдан Привокзальный, 2 (10:00 - 18:00, без перерыва)

Больше всего отделений Укрпочты в первый день нового года будут работать в Киеве:

ул. Крещатик, 22 (10:00-18:00, без перерыва)

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерыва)

пл. Вокзальная, 1 (Железнодорожный вокзал) (00:00 - 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)

просп. Воздухофлотский, 75 (10:00 - 19:00, без перерыва)

График работы Укрпочты 1 января 2020

В день празднования Рождества Христова в разных крупных городах Украины будет открыто 20 отделений. Перечень отделений почтовой связи Укрпочты, которые будут предоставлять услуги почтовой связи пользователям 7 января 2020:

г. Луцк, ул. Победы, 27 (09:00 - 15:00, без перерыва)

г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 62 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Кривой Рог, просп. Почтовый, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Запорожье, просп. Соборный, 133 (09:00 - 15:00, без перерыва)

г. Северодонецк, просп. Центральный, 58 (08:00 - 13:00, без перерыва)

г. Лисичанск, ул. Победы, 144 (09:00 - 14:00, без перерыва)

г. Рубежное, ул. Победителей, 12 (08:00 - 13:00, без перерыва)

м. Старобельск, вул. Слабожанська, 35 (08:00 - 13:00, без перерыва)

г. Миколаїв, вул. Адмиральская, 27/1 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Миколаїв, вул. Новозаводская, 1 (09:00 - 17:00, без перерыва)

г. Одесса, вул. Садовая, 10 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Одесса, вул. Среднефонтанская, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Одесса, вул. Героев обороны Одессы, 60 (10:00 - 15:00, без перерыва)

г. Полтава, ул. Соборности, 33 (08:00 - 17:00, без перерыва)

г. Харьков, майдан Привокзальный, 2 (10:00 - 18:00, без перерыва)

г. Черкаси, вул. Б. Вишневецкого, 34 (09:00 - 15:00, без перерыва)

г. Киев, вул. Крещатик, 22 (10:00-18:00, без перерыва)

г. Киев, вул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерыва)

г. Киев, пл. Вокзальная, 1 (Железнодорожный вокзал) (00:00 - 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)

г. Киев, просп. Воздухофлотский, 75 (10:00 - 19:00, без перерыва)

График работы Укрпочты 7 января 2020

Добавим, что 2 января почта откроет ограниченное количество "дежурных отделений" (будет работать 21 отделение). 8 и 9 января Укрпочта будет работать в обычном режиме. Более подробную информацию о графике работы Укрпочты в праздничные дни можно узнать на сайте почты.

Отметим, что в декабре 2019 года Укрпочта продлила график работы отделений в Киеве и области. До 31 декабря включительно почтовые отделения в Киевской области будут работать в субботу до 19:00, а отделения Киева - кроме работы в субботу до 19:00, будут работать еще и в воскресенье с 11:00 до 16:00. В будние дни отделения работают по обычному графику, часть из которых до 21:00.

Напомним, что ПриватБанк изменит график работы перед Новым годом 2020.