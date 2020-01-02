Украинская елка попала в пятерку самых красивых в Европе (фото)

Елка в Киеве на Софийской площади (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Столичная елка вошла в топ самых красивых

Главная елка Украины, которая расположена на Софийской площади, вошла в рейтинг самых красивых новогодних елок в Европе. При этом наше праздничное дерево заняло 5 место из 17. Рейтинг составил туристический портал European Best Destinations.

Длина киевской елки в этом году составила 30 метров. При этом на ней разместили около тысячи украшений. Кроме того, праздничное дерево украсили десятками километров гирлянд.

Елка на Софийской площади получилась действительно очень привлекательной, поэтому не удивительно, что она смогла обойти елки в Париже, Стокгольме, Брюсселе, Вене, Риме и других городах.

Елка в Киеве на Софийской площади (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Первое место в рейтинге заняла елка, которая установлена в столице Литвы - Вильнюсе. На втором месте находится елка, которая радует жителей и гостей Праги. Третье место получила французская елка в Страсбурге. На четвертом месте находится елка, которая стоит в немецком Кельне.

Елка в Вильнюсе (фото: facebook.com/alexandrmisko)

Стоит отметить, что последние три места заняли новогодние елки в Стокгольме, Брашове и Париже.

Напомним, что главную новогоднюю елку страны официально зажгли 19 декабря. Возле нее также расположен рождественский рынок, который будет открыт для посетителей до 13 января.

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