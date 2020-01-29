Украинские медики развеяли мифы про коронавирус из Китая: что важно знать

Смертельный вирус из Китая вызвал в сети панику и массу непроверенной информации
Коронавирус из Китая стремительно распространяется по миру и по состоянию на 29 января уже зафиксирован в 15 странах, кроме самой Поднебесной. Жертвами смертельного вируса 2019-nCoV стали 132 человека, всего же зафиксировали более 6 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения.
В Украине Минздрав обратился к гражданам и проинформировал о мерах по борьбе с новым коронавирусом. Кроме того, медики сбили волну паники и развенчали некоторые фейки относительно возможности заразиться.
Дело в том, что в сетях стали появляться всевозможные "ужастики" и прочие непроверенные утверждения касательно продуктов питания и почтовых посылок (например, от "Укрпошты" или посылки с AliExpress), которые якобы могут нести в себе инфекцию 2019-nCoV.
Некоторые "предприимчивые" люди даже стали продавать псевдовакцину от смертельного вируса.
В Минздраве подчеркивают, что на самом деле такой прививки не существует.
Кроме того, медики напоминают, что новый китайский вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку только в случае тесного контакта. Добавим, что коронавирус остается заразным во время инкубационного периода (до 14 дней).
Практически все случаи заражения так или иначе связаны с поездками в Китай. В Украине в аэропортах стали проверять температуру у пассажиров, чтобы выявить случаи заболевания.
По словам врача-инфекциониста Романа Пономаренко, которого цитирует издание The Village, товары из Китая в нашу страну доставляют минимум 10 дней, поэтому "нереально, что вирус может передаться через посылку".
Также специалист высказался относительно "опасных" фруктов и подчеркнул, что рассказы про бананы-убийцы из восточных стран - фейк.
Коронавирус из Китая - в сетях распространяют мифы про инфекцию (Фото: скрин из соцсети)
Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун призвала украинцев сохранять спокойствие.
"Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске - лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей", - пишет медик на своей странице в Facebook.
"Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количества смертей, будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса не существует)", - пишет Супрун.